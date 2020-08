FDP-Radtour durch die Weststadt

Bensheim.Ihr diesjähriger Stadtteilrundgang führt die Fraktions- und Vorstandsmitglieder der FDP Bensheim sowie weitere Interessierte im Rahmen des Sommerprogramms am Dienstag (4.) ab 18.30 Uhr zuerst in die Bensheimer Weststadt, dann nach Schwanheim und abschließend nach Fehlheim.

Aufgrund der Entfernungen wird der Rundgang per Fahrrad stattfinden. Zuerst wollen sich die Teilnehmer in der Weststadt das Gelände des FC Italia, den Bikepark sowie die Baustelle für die Kita am Berliner Ring ansehen.

Nach Schwanheim und Fehlheim

Danach geht es nach Schwanheim, um das bisherige Ergebnis der weitgehend abgeschlossenen Straßenbaumaßnahme in der Dorfmitte unter die Lupe zu nehmen und um Anwohner nach ihren Erfahrungen zu fragen. Anschließend steht das große Neubaugebiet in Fehlheim auf dem Programm, dessen Dimensionen und Konturen allmählich zu erkennen sind. Die übliche Abschlussbesprechung des Rundgangs und seiner Eindrücke findet dann in der Gaststätte „Zur Hundehütte“ in Fehlheim statt.

Wer den Freidemokraten noch Hinweise mit auf den Weg geben möchte, kann dies mittels Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Fraktionsvorsitzenden Holger Steinert unter Tel. 06251/69370 tun. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020