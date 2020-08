FDP sorgt sich um städtische Finanzen

Bensheim.Mit Sorge, aber ohne Verwunderung, haben die Bensheimer Freidemokraten nach eigenem Bekunden die Mitteilung des städtischen Finanzdezernenten zur Kenntnis genommen, wonach der Ergebnishaushalt statt einem ursprünglich geplanten Plus von 2,6 Millionen Euro am Ende des Jahres wahrscheinlich ein Minus von 2,9 Millionen Euro ausweisen dürfte, also eine Verschlechterung von immerhin 5,5 Millionen Euro.

Das an sich sei noch kein Drama, aber angesichts des jetzt schon viel zu hohen Schuldenstands der Stadt bedeute dies eine weitere Steigerung der Verschuldung zu Lasten der nachkommenden Generation, weil das Defizit nach aktuellem Stand nur durch weitere Kredite finanziert werden könne.

Ob und in welchem Umfang Sparmaßnahmen zur Reduktion des Kreditbedarfs beitragen werden, stehe momentan nämlich noch in den Sternen und sei vom tatsächlichen Sparwillen der Fraktionen abhängig.

Und dass die Coronakrise nicht zwangsläufig zur Schieflage in städtischen Finanzen führen müsse, zeige beispielsweise die benachbarte Kreisstadt Heppenheim, heißt es weiter. Insofern gelte nach wie vor, was FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Steinert seit vielen Jahren bei der jährlichen Haushaltsdebatte immer wieder gebetsmühlenartig anmahne: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“

Stattdessen sei in den letzten 20 Jahren oft für Klientelbedienung sowie Missmanagement bei größeren Projekten, was der interessierten Stadtgesellschaft im Einzelnen bekannt sei, viel Geld ausgegeben und der Schuldenstand mehr als verdoppelt worden. red

