FDP stellt keinen Kandidaten

Bensheim.Die Bensheimer FDP wird keinen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. Das teilte Partei- und Fraktionsvorsitzender Holger Steinert am Dienstagabend auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Man werde nach „in drei Sitzungen erfolgter intensiver Beratung des Punktes weder einen Kandidaten aus den eigenen Reihen, noch einen unabhängigen Bewerber stellen und erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist und den damit gesetzten Kandidaten entscheiden, ob eine Unterstützung für einen der Bewerber in Frage kommt oder nicht“, erklärte Steinert.

Bisher haben Amtsinhaber Rolf Richter (CDU) und Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, den berühmten Hut in den Ring geworfen. Kern wurde bereits von seiner Partei bestätigt, die CDU wird Richter heute Abend aller Voraussicht nach nominieren. Die Bewerbungsfrist endet am Ostermontag, 13. April. Gewählt wird am 21. Juni. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020