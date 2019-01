FDP und AfD verzichten auf Ausschuss

Bensheim. Die Stelle des Ersten Stadtrats in Bensheim wird nach dem Ausscheiden von Helmut Sachwitz (CDU) Mitte Oktober wieder neu besetzt - und zwar mit einer hauptamtlichen Kraft. Daran gab es ohnehin keinen Zweifel, aber durch die Ablehnung eines Antrags der FDP-Fraktion im Stadtparlament, die den Posten künftig ehrenamtlich verwaltet haben wollte, hat die Koalition ihren Standpunkt noch einmal verdeutlicht.

Gewählt wird am 23. Mai, geeignete Bewerber sollen in einem Wahlvorbereitungsausschuss einem kommunalpolitischen TÜV unterzogen werden. Das Gremium setzt sich eigentlich aus Vertretern aller in der Stadtverordnetenversammlung sitzenden Fraktionen zusammen. Das Dreierbündnis aus CDU, GLB und GLB hat fünf Sitze, SPD zwei, AfD und FDP jeweils einen. Weil die Freien Wähler mit ihrem einzigen Stadtverordneten Rolf Tiemann keinen Fraktionsstatus genießen, sind sie außen vor.

Soweit die Theorie. In der Praxis wird der Ausschuss allerdings ohne Liberale und AfD auskommen müssen, die niemanden für die Zusammenkünfte abordnen wollen. „Wir haben die Wiederbesetzung der Stelle des hauptamtlichen Stadtrats aus Einspargründen abgelehnt und gegen die Einsetzung des Ausschusses gestimmt - wie die anderen Oppositionsparteien auch. Nach meiner Auffassung wäre es inkonsequent, nun an diesem Wahlvorbereitungsgremium teilnehmen zu wollen“, erklärte Fraktionschef Holger Steinert. dr

