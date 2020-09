FDP will Busroute ändern lassen

Bensheim.Als gefährlich bezeichnen die Bensheimer Freidemokraten die Verkehrssituation in der Odenwaldstraße zwischen Spessart- und Eifelstraße durch die geänderte Linienführung des VRN-Busses.

Auf der beschriebenen Strecke, die Schulweg zur Grundschule Kappesgärten ist und auf der trotz Einbahnstraßenregelung Fahrradfahrer entgegen des Verkehrs fahren dürfen, fährt der Linienbus zurzeit regelmäßig auf der gesamten Strecke mit den Vorder- und Hinterrädern einer Seite auf dem Gehweg oder Bürgersteig und gefährdet dadurch Fußgänger und Radfahrer, schreibt die FDP.

Antrag für das Stadtparlament

Deshalb hat die Fraktion unter dem Titel „Änderung Streckenführung VRN-Linienbus 673 in der Weststadt“ einen Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung am 17. September eingebracht. Darin soll der Magistrat beauftragt werden dafür Sorge zu tragen, dass die Streckenführung des Linienbusses 673, der zurzeit noch in der Odenwaldstraße zwischen Spessartstraße und Eifelstraße fährt, schnellstens geändert werde.

Ein Wegfall der in diesem Bereich knappen Parkplätze solle zur Verbesserung der Situation nicht herangezogen werden, heißt es in der Pressemitteilung der Liberalen.

Die Bensheimer FDP hofft, dass diese Situation schnell bereinigt und der Schulweg sicherer gemacht werde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.09.2020