Fehlende Parkplätze ein Problem

Bensheim.Wenn es um die Entwicklung des Weiherhausstadions geht, kommt man am Thema Parkplätze nicht vorbei. Das zeigte sich auch beim Ortstermin der CDU-Fraktion mit Vereinsvertretern am Dienstagabend. Die Stellflächen an den nördlichen (Saarstraße) und südlichen (Dammstraßen) Eingängen sind oft an der Kapazitätsgrenze und darüber hinaus, was allen Beteiligten nur zu gut bekannt ist.

Hinweis auf Platz hinter AV-Markt

Entlastung konnte bisher aus verschiedenen Gründen kaum geschaffen werden, geholfen hat jedoch in der jüngeren Vergangenheit der Verweis auf den Parkplatz hinter dem AV-Markt. Von dort aus ist das Stadion problemlos fußläufig erreichbar. „Wir werden ihn auch künftig bei Heimspielen angeben“, erklärte TSV-Präsident Günther Kuch.

Er berichtete von den bekannten „massiven Parkplatzproblemen auf der Nordseite“. Sobald der Neubau am Eingang Dammstraße fertiggestellt ist, erhofft er sich aber eine Verbesserung der Situation. Bis dahin heißt es: Augen zu und durch. „Wir werden das auch noch überleben“, kommentierte der Funktionär.

Anbindung nicht zu finanzieren

Eine Anbindung des Weiherhausstadions direkt über den Berliner Ring ist laut Bürgermeister Rolf Richter nicht zu finanzieren. Er konnte sich einen kleinen Seitehieb auf die Sportler, die mit ihren Autos quasi bis vor die Haustür fahren müssen, um ihrem Hobby nachzugehen, nicht verkneifen.

Unstrittig bleibt dennoch, dass für die größte Bensheimer Sportanlage und für die vielen Vereine und Einzelsportler, die dort trainieren, die Anzahl der Parkplätze zu überschaubar ist. Ändern wird sich daran, mit Ausnahme am südlichen Eingang, in absehbarer Zeit aber nichts. dr

