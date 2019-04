„Fehlendes Konzept rächt sich jetzt“

Bensheim.Am 31. Januar präsentierte die Bensheimer Stadtspitze gemeinsam mit dem Geschäftsführer der städtischen Tochter Marketing-und Entwicklungsgesellschaft mbH (MEGB) drei Mieter für den geplanten Neubau des Hauses am Markt. Daran erinnert die „Vereinigung der mutigen Bürger“ jetzt in einer Pressemitteilung.

„Mit Abriss und Neubau als Schnellschuss, noch bevor ein Gesamtkonzept für den Marktplatz steht, wollte man das höchst umstrittene, voraussichtlich mindestens 6,8 Millionen Euro teure Neubauprojekt rechtfertigen und suggerieren, der Marktplatz würde künftig wieder vor pulsierendem Leben strotzen“, so Architekt Lothar Mundt der „Mutbürger“, die das städtische Projekt bekanntlich als nicht erforderlich und als „Steuerverschwendung“ sehen. Das Stadtparlament folgte in namentlicher Abstimmung am 14. Februar dem Ansinnen.

„Dem Plazet des Parlaments lagen jedoch eindeutig falsche Fakten zugrunde“, bemerkte Theo Sartorius von den „Mutbürgern“. Die Tatsache, dass bis dato kein Bauantrag gestellt sei, und so auch der am 31. Januar dem Kreisbauamt vorgelegte Abrissantrag nicht entschieden werden könne, sei fast noch als zu vernachlässigende Randerscheinung zu werten.

Dieser Antrag könne wegen des im Ensembleschutz befindlichen „Haus am Markt“ nur gemeinsam mit einem Antrag für den Ersatzbau geprüft werden, und sei somit „nur ein Scheingefecht zur vermeintlichen Unumkehrbarkeit des Vorhabens“, meint die Vereinigung.

Schwerwiegender sei vielmehr, dass einerseits die Stadttochter MEGB als Bauherr aktuell noch nicht im Besitz des kompletten für den Neubau erforderlichen Grundstücks sei und andererseits auch die derzeit von der Stadtspitze heftig eingeworbenen Unterschriften der nachbarschaftlichen Grundstücksbesitzer wegen eines durch den Neubau verringerten Grenzabstandes die Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) nicht aushebeln könnten.

„Daran ändert auch die von Herrn Sachwitz gebetsmühlenartig vorgetragene Änderung der HBO absolut nichts“, sagt Sartorius, selbst Architekt und Stadtplaner. Einen weiteren gewichtigen Punkt sieht VdmB-Gründer Edbill Grote in dem aktuell gescheiterten städtischen Bemühen, die Häuser Marktplatz 2 und 3 zu kaufen.

„Alleine mit der damit auf lange Zeit unmöglich gewordenen Sanierung dieses wichtigen Bausteins am Marktplatz ist die reale Belebung dieses Areals zunächst auf Jahre gescheitert.“

„Damit rächt sich einmal mehr das fehlende Stadtentwicklungskonzept, und die konzeptlose Fortführung eines Flickenteppichs mit ausschließlich punktuellen Maßnahmen in Bensheim nimmt weiter Gestalt an“, macht Christine Klein aus ihrem Unmut über die „städtische Unvernunft“ keinen Hehl. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019