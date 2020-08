Fehlheim feiert ein bisschen Kerb

Fehlheim.„Auf ins Kerwedorf“, mit diesen Worten wollten die Fehlheimer Vereine und die Vertreter des neu gegründeten Kerwevereins „Komitee Fählemer Kerb“ auch dieses Jahr wieder ins Kerwedorf einladen. Doch dann kam das neue Coronavirus und seitdem ist vieles anders.

Wie bereits berichtet, wäre ein Festplatzbetrieb aufgrund der Covid 19-Beschränkungen nicht möglich und auch nicht zu verantworten. Trotzdem soll nicht ganz auf die „Fählemer Kerb 2020“ verzichtet werden.

Vorabendmesse in der Kirche

Wie immer wird es dank einer fleißigen Helferin einen Kerwekranz geben, der am Samstag, 29. August, im Rahmen der Vorabendmesse in der Kirche Sankt Bartholomäus geweiht und am Sonntag, 30. August, nach einem Mini-Kerweumzug am Juxplatz aufgehängt wird. Festplatzbetrieb und Kerwespruch fallen – wie berichtet – den Kontaktbeschränkungen zum Opfer, schreibt der Verein.

Über geschmückte Straßen entlang des Zugweges würden sich der KKMV und die Mitglieder des „Komitees Fählemer Kerb“ jedoch freuen. Damit auch bei dieser Kerb niemand hungern oder verdursten muss, wird es für das leibliche Wohl ein „Carwepaket to Go“ geben. Es wird nach Vorbestellung gepackt und rechtzeitig ausgeliefert.

Nach den Corona-Beschränkungen soll das gewohnte Kerwemotto wieder lauten: „Gemeinsam soll gefeiert werden“, jetzt jedoch wird es abgewandelt in „mit Abstand feiert es sich am besten“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.08.2020