Fehlheim.Aus Fehlheim, Schwanheim und Zwingenberg kamen die acht Kinder, die am Sonntag zur heiligen Erstkommunion gingen. Alexandra Löchelt leitete die Gruppenstunden, bei denen es um das vertiefte Kennenlernen von Jesus Christus ging. In der Vorbereitungszeit besuchte die Gruppe das Bibelhaus und verzierte die Kommunionkerzen. Den feierlichen Gottesdienst, zu dem neben den Familien auch Freunde, Bekannte und die ganze Gemeinde in die katholische Kirche Sankt Bartholomäus gekommen waren, wurde von Pfarrer Äneas Opitek gehalten. Die Orgel spielte Andreas Willwohl. df/Bild: Funck