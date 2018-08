Anzeige

Fehlheim.Seit diesem Wochenende sind wieder Mitglieder des Kerwekomitees und der Kerwejugend in Fehlheim unterwegs, um zwei Wochen vor der Kerb gegen eine kleine Spende für den Festumzug am 26. August die Kerwezeitung an alle Haushalte zu verteilen.

Das im Vergleich zum Vorjahr um vier Seiten gewachsene Heft enthält neben allen Informationen zur Kerb und Anekdoten rund um das Traditionsfest sowie den Grußworten aller Paten und Verantwortlichen wieder einige unterhaltsame Geschichten, die das Leben in Fehlheim in den vergangenen zwölf Monaten (und auch schon davor) geschrieben hat.

Alle an der Ausrichtung der Kerb beteiligten Vereine und Akteure freuen sich über einen großzügigen Beitrag der Kerwezeitungsleser zum Gelingen des Dorffestes auf dem Juxplatz. Die Planungen für das Kerwedorf in Fehlheims Zentrum vom 24. bis zum 27. August sind derweil so gut wie abgeschlossen.