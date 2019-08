Fehlheimer feiern Jubiläumskerb

Fehlheim.Fählemer Kerb im Jahr des 175. Jubiläums der Kirchweihe: Vom 23. bis 26. August laden das Kerwekomitee und alle beteiligten Vereine zum dritten Mal in das Fehlheimer Kerwedorf auf den Juxplatz des Ortes ein. Schon am Freitag ab 15 Uhr stehen Karussell, Kettenflieger, Schießbude und Süßwarenwagen der Schausteller bereit zum fröhlichen Einstimmen auf das Wochenende.

Samstags (24.) können sich ab 16 Uhr alle Kerwefans bei kühlen Getränken von den Ständen des VfR, zünftigem Essen vom Grill des KKMV und anregender Unterhaltungsmusik des „A.B. DJ-Teams“ auf das Fest einstimmen. Um 18 Uhr wird der traditionelle Festgottesdienst wieder direkt im Kerwedorf zelebriert – bei schlechtem Wetter wie bisher in der Kirche. Im Jahr des 175. Jubiläums der Kirchweihe ist es ein besonderes Symbol, wenn Kerb und Gottesdienst erneut diese Symbiose rund um den Kastanienbaum eingehen.

Im Anschluss ab 19.30 Uhr wird an der „Bausibar“ des VfR Fehlheim die Cocktail-Maschine aktiviert, und die Original Feierabendmusikanten sorgen für die akustische Untermalung des geselligen Beisammenseins. Gegen 20 Uhr eröffnen die Schirmherren, Pfarrer Äneas Opitek und Ortsvorsteher Rico Klos, offiziell die Kerb mit dem traditionellen Fassbieranstich. Ab 22 Uhr gehört die Bühne den Tänzerinnen des KKMV-Damenballetts. Danach heizt das „A.B. DJ-Team“ noch einmal den feierhungrigen Kerwegästen ein.

Am Sonntag (25.) rollt ab 14 Uhr der Kerweumzug durch die Straßen Fehlheims. Anschließend leitet der Kerwespruch das weitere gesellige Beisammensein auf dem Juxplatz ein. Bereits ab 10 Uhr schmeißen die ehrenamtlichen Helfer des KKMV den Grill für den Frühschoppen an. Auch der Kuchen- und Kaffeestand der Landfrauen darf am Nachmittag natürlich nicht fehlen. Alleinunterhalter Jörg Ratz wird das Kerwevolk ab 16 Uhr bis in den Abend hinein vergnügen.

Am Montag locken die Schausteller alle Familien mit vergünstigten Preisen auf den Juxplatz, und zum Kerwefrühschoppen ab 10 Uhr bietet der KKMV Herzhaftes vom Grill und aus dem Kochtopf an. „Musik-Tom“ wird zur guten Stimmung beitragen. In der Gaststätte „Zur Hundehütte“ kann die Musik von Alleinunterhalter Daniel Schmitt genossen werden.

Ab 19 Uhr wird die diesjährige Fehlheimer Kerb im Kerwedorf langsam ausklingen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019