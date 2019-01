Fehlheimer Heilige für Missionsstation

Fehlheim.Eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung wurde den Schwestern des Benediktiner-Ordens auf der Missionsstation Mariabronn nahe Grootfontein in Namibia zuteil. Die aus zwei Statuen und einer Plastik bestehende „Heilige Dreifaltigkeit“, ehemals beheimatet in der Kirche Sankt Bartholomäus in Fehlheim, wird künftig die schlichte Missionskirche schmücken.

Hildegard Tratzmüller, die über die Feiertage bei ihrer Tochter Cornelia Reimann in Grootfontein weilte, konnte das einzigartige Geschenk an die vier anwesenden Ordensfrauen übergeben. Die Schwestern waren außer sich vor Freude und Dankbarkeit. Die Schwanheimerin Cornelia Reimann zog vor knapp 19 Jahren mit ihrem Mann nach Namibia um und setzt sich seitdem – wie mehrfach berichtet – engagiert und erfolgreich für hilfsbedürftige Kinder und benachteiligte Menschen ein.

In Afrika angekommen war die „Heilige Dreifaltigkeit“, gestiftet von der Fehlheimer Kirchengemeinde, bereits im Mai des vergangenen Jahres. Irmgard Becker und Hildegard Tratzmüller, Mitglieder der Kirchengemeinde, hatten sich sehr dafür eingesetzt, dass diese Kostbarkeit nach Grootfontein geht – und der Kirchenvorstand hatte gerne seine Zustimmung gegeben.

Mutter als große Stütze

Nachdem klar war, dass Hildegard Tratzmüller, begleitet von Gabi und Michaela Stief vom DRK Mörlenbach, die Weihnachtsfeiertage in Namibia verbringen würde, war es eine Selbstverständlichkeit, ihr die Ehre zukommen zu lassen, das Geschenk persönlich zu überreichen. „Meine Mutter ist meine allergrößte Stütze, wenn es darum geht, Spenden für die Bedürftigen im Township von Grootfontein zu sammeln. Sie leistet wirklich Bemerkenswertes. Sobald ein Containertransport bevorsteht, steht ihr Telefon nicht mehr still, stapeln sich die Bananenkartons voller Hilfsgüter bis unter die Decke und ihr Haus wird zum Bienenstock. Zigmal am Tag läuft sie, beladen mit schweren Kartons, die Kellertreppe runter, sortiert, faltet, packt Sachen ein – und das in einem Alter, in dem viele andere den Schaukelstuhl vorziehen würden“, so Cornelia Reimann.

Schon seit 2014 leisten viele Mitglieder der katholischen Kirche Fehlheim, die Landfrauen aus Fehlheim unter dem Vorsitz von Adelheid Lang, ebenso viele Privatpersonen aus Fehlheim und Schwanheim Großartiges, um Container mit Hilfsgütern zu bestücken, die regelmäßig auf den Weg nach Grootfontein gebracht werden.

Dank an alle Gönner

„Danke aber auch allen anderen Gönnern, die dabei helfen, die Ärmsten der Armen in meinem Township und alle meine Kindergarten- und Schulkinder zu unterstützen, auch wenn sie nicht katholisch sind und nicht aus Schwanheim oder Fehlheim kommen,“ möchte Conni Reimann unbedingt anmerken und sich bedanken.

Ein weiterer wahrer Schatz, den die Ordensschwestern außerdem noch aus den Händen von Hildegard Tratzmüller in Empfang nehmen durften, eine elektronische Orgel, löste nicht enden wollende Begeisterung aus. Die Schwestern bedanken sich vielmals für all die Gaben und grüßen mit einem herzlichen „God bless You“. dr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019