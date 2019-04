Fehlheimer Kirche im Jubiläumsjahr

Fehlheim.Die Fehlheimer Kirche Sankt Bartholomäus ist rein architektonisch betrachtet ein schlichter Saalbau aus gelbem Sandstein mit einem hohen, leicht vorgelagertem Turm. Charakteristisch für den neuromantischen Bau sind die hohen Rundbogenfenster.

Klingt ziemlich nüchtern – und von den Fehlheimer Katholiken würde ohnehin niemand auf die Idee kommen, das Gotteshaus als schlicht zu bezeichnen. Für sie ist es nicht nur zentraler Bestandteil ihres Glaubens, sondern auch eine Anlaufstelle und für den Ort selbst ein prägendes Gebäude in zentraler Lage. 1844 wurde der Kirchenbau nach Plänen des Kreisbaumeisters Michael Mittermayer errichtet. Nach der Grundsteinlegung am 23. April erfolgte die Einweihung am 13. November. Kirchenpatron wurde der Heilige Bartholomäus.

Das Programm

175 Jahre ist dieses für Fehlheim bedeutsame Ereignis nun schon her. Für die Pfarrgemeinde Grund genug, Jubiläum zu feiern. Den Auftakt bildete ein Orgelkonzert mit Thomas Adelberger im März. Eine Radtour nach Oppenheim am 22. Juni und eine Bilderausstellung am 29. und 30. Juni im Pfarrzentrumm leiten über zu den Höhepunkten: Am 11. August kommt Bischof Peter Kohlgraf um 10 Uhr zum Festgottesdienst im Rahmen des Pfarrfestes nach Fehlheim. Am 24. August wird es an der Kerwe einen Open-Air-Gottesdienst geben. Das ganze Jahr über ist außerdem ein Jubiläumswein erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf (immer nach den Gottesdiensten sowie im Pfarrbüro) ist für die Unterhaltung der Kirche gedacht.

Unter der Leitung von Cäcilia Ervens und Andreas Willwohl hat die Pfarrgemeinde außerdem eine über 40 Seiten starke Festschrift zusammengestellt, die nun an Ostern im Gottesdienst vorgestellt werden soll und danach auch erhältlich ist. Neben einigen Grußworten – unter anderem von Bischof Kohlgraf, Dekan Thomas Meurer und dem evangelischen Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein aus Schwanheim – schreibt Pfarrer Äneas Opitek in einem Vorwort über die Bedeutung der Kirche im Laufe der Zeit. „Ich bin mir mehr als sicher, dass unsere Kirche Sankt Bartholomäus nicht nur Kulturdenkmal, sondern vor allem ein großes Zeichen der Gegenwart Gottes in Fehlheim und unserer Welt ist.“

Ein Großteil der bilderreichen Zusammenstellung behandelt außerdem die abwechslungsreiche Geschichte des Gotteshauses und die Zeit, bevor Fehlheim über eine eigene Kirche verfügte.

Bevor es 1844 zur Grundsteinlegung kommen konnte, musste die Finanzierung sichergestellt werden. Schließlich kostete der Neubau 14 482 Gulden, was umgerechnet etwa 18 000 Euro entspricht. Damals viel Geld für das kleine Dorf. So entschloss man sich, durch das Abholzen des eigenen Waldes, die nötigen Mittel aufzubringen.

Die Festschrift beleuchtet ausführlich die Historie, erinnert an die Zerstörungen durch Fliegerbomben im Zweiten Weltkrieg und die Kriegsheimkehrer, die aus Dankbarkeit den Hochaltar stifteten. Eine Besonderheit gelten zudem mehrere Heiligenfiguren, die aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen und ursprünglich für die Klosterkirche in Rüdesheim-Eibingen von Bildhauer Johann Georg Biterich aus Mainz geschaffen worden waren.

Blick in die Zukunft

Die Detailarbeit in der Chronik, abgerundet durch Informationen über den Heiligen Bartholomäus, die vier Glocken, die Pfarrer und die Orgel sind nur nicht für die Fehlheimer Christen interessant, sondern präsentieren sich als spannende heimathistorische Lektüre. Nicht fehlen in der Auflistung darf die die Kapelle zur Schmerzhaften Mutter Gottes, die 1867 eingeweiht wurde.

Doch zu sehr in die Vergangenheit gerichtet wollten die Macher ihre Publikation nicht ausrichten. So befasst sich ein abschließender Beitrag mit der Frage, wie die Kirche der Zukunft aussehen könnte und welche Herausforderungen zu bewältigen sind.

„Das Zukunftsbild der christlichen Kirchen präsentiert sich uns nicht gerade in den rosigsten Farben, zu viele Unwägbarkeiten und Risiken, zu starke gesellschaftliche Veränderungen trüben es ein. Und gerade in dieser Situation gibt uns das Fehlheimer Gotteshaus Hoffnung. Ihre Bauherren haben damals an ihre Standfestigkeit geglaubt und genau davon legt sie ein beredtes Zeugnis ab“, betonen die Verfasser der Festschrift in ihrer Einleitung.

Wie weit die zur damaligen Zeit höchst motivierten Fehlheimer in die Zukunft gedacht haben, ist nicht überliefert. Für die heutige Gemeinde Sankt Bartholomäus bietet das Jubiläumsjahr allerdings Anlass auf die Vergangenheit zu blicken und sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Kirchenleben in Zeiten des Priestermangels organisiert und sich weiter mit neuen Angeboten öffnet.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019