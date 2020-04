Fehlheim.Die Pfarrgemeinde Fehlheim lädt am heutigen Gründonnerstag und Karfreitag zur Kreuzverehrung in die Kirche Sankt Bartholomäus ein. Neben Blumen können auch persönliche Fürbitten am Kreuz abgelegt werden.

Die Kirche ist am Gründonnerstag und Karfreitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die zurzeit geltenden Abstandsregelungen müssen von den Kirchenbesuchern beachtet werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020