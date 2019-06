Fehlheimer Kita-Kinder erleben das Mittelalter in Lauresham

Fehlheim.Der Elternbeirat der katholischen Kindertagesstätte Sankt Bartholomäus in Fehlheim hatte sich in diesem Jahr ein etwas anderes Geschenk ausgedacht: Er lud alle Kita-Kinder zu einem Besuch ins Freilichtlabor Lauresham in Lorsch ein. Die Kinder sowie das Team der Erzieherinnen und einige Eltern als Begleitpersonen folgten dieser Einladung. In drei altersbezogenen Gruppen wurden den Kindern durch fachkundige Museumspädagoginnen der Alltag im Mittelalter näher gebracht.

Anschließend führten die Kinder unter dem Motto „Mittelalterliche Handwerkskünste“ altersgerechte Experimente und Aufgaben zum Anfassen, Erleben, Mitmachen und Kreativ-Sein durch. Abgerundet wurde der Vormittag im Freilichtlabor Lauresham durch ein ausgiebiges Frühstück, das der Elternbeirat mit viel Liebe angerichtet hatte, bevor es mit Bussen zurück nach Fehlheim in die Kita ging.

Fazit: Ein spannender und ereignisreicher Vormittag für alle Beteiligten. red/

