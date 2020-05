Feier an der Not-Gottes-Kapelle

Auerbach.Auch in diesem besonderen Jahr laden die katholische Pfarrei Heilig Kreuz und die evangelische Kirchengemeinde Auerbach an Christi Himmelfahrt (21. Mai) zum ökumenischen Gottesdienst an der Not-Gottes-Kapelle im Schlosswald ein.

Der Gottesdienst unter freiem Himmel beginnt um 11 Uhr. In diesem Jahr hält die Predigt Monsignore Pfarrer i. R. Hermann-Josef Herd. Wegen der Corona-Pandemie gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und beim Betreten und Verlassen des Geländes anzulegen.

Die Namen der Teilnehmer werden gemäß den Vorgaben zum Infektionsschutz in einer Liste notiert, die für einige Tage aufbewahrt wird. Auf den sonst üblichen Imbiss nach dem Gottesdienst muss in diesem Jahr verzichtet werden. Sollte es regnen, fällt der Gottesdienst aus. red

