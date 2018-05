Anzeige

Bensheim.Für 22 Jugendliche der Kirchengemeinde Sankt Georg war der vergangene Sonntag ein ganz besonderer Tag. In einem Festgottesdienst spendete Domkapitular Jürgen Nabbefeld im Beisein von Pfarrer Thomas Catta und Kaplan Daniel Kretsch den Jugendlichen das Sakrament der Firmung.

Mit der Firmung erneuerten die Jugendlichen ihr Taufversprechen. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der Jugendkantorei, dem Jungen Vokalensemble und der Band. Vor dem Hauptportal der Kirche gab es anschließend einen Sektempfang der Gemeinde für alle Gottesdienstbesucher, der regen Zuspruch fand, und bei dem viele Gratulationen ausgesprochen wurden.

Ein Brief und ein Schoko-Handy

Zuvor hatte der Domkapitular für jeden Jugendlichen einen persönlichen Brief und ein Schoko-Handy verschenkt. „Damit die Jugendlichen mit Gott in Verbindung bleiben“, sagte er lächelnd und riet allen, den von ihm überreichten Brief nicht gleich wegzuwerfen, wenn man mit den Worten heute vielleicht noch nichts anfangen könne.