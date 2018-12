Feinfühliges Porträt einer großen Stimme

Bensheim.Am 15. Juni 1996 verliert die Jazzwelt ihre bekannteste und einflussreichste Stimme. Von der Diabetes schwer gezeichnet, entschläft die 79-jährige Ella Jane Fitzgerald fast komplett erblindet in ihrem Haus in Beverly Hills. Die First Lady of Song ist tot. Mit ihr verstummte eine Stimme, die beinahe drei Oktaven umfasste und die gesamte Spannweite des Genres mühelos ausatmen konnte.

Mit

...