Feinste Vokalkunst ohne Grenzen

Bensheim.Auftakt mit lauter Premieren: Das Eröffnungskonzert der 72. Kunstfreunde-Saison im Parktheater präsentierte ausnahmslos Stücke, die noch nie zuvor in dieser Reihe erklungen waren. Unter dem Titel „Landmarks“ hatte das renommierte Leipziger Calmus-Ensemble nicht weniger als zehn Komponisten aus zehn Ländern zu einem vokalen Spezialitätenprogramm von exzeptioneller Stilvielfalt versammelt. Repertoireklassiker wie Francis Poulenc trafen hier auf Folklore-Adaptionen von Estland bis Venezuela und U-Musik-Größen wie Leonard Cohen, Sting oder Georg Kreisler – ein erfrischend grenzenloses Füllhorn an Entdeckungen und Überraschungen.

Mit seiner einzigartigen Besetzung ist das 1999 gegründete Ensemble auch im Jubiläumsjahr ein Garant für besonders sublim und individuell tönende A-cappella-Kunst. Erfahrene Calmus-Stützen sind das letzte verbliebene Gründungsmitglied Ludwig Böhme (Bariton), die 2001 eingestiegene Sopranistin Anja Pöche und der 2006 dazugekommene Tenor Tobias Pöche. Bassist des Ensembles ist seit 2015 Manuel Helmeke (*1988), neuer Countertenor seit 2018 das mit 27 Jahren jüngste Calmus-Mitglied Stefan Kahle. Alle fünf Vokalisten vereinen solistische und kammermusikalische Qualitäten in idealer künstlerischer Balance. Zur blitzsauberen Intonation und geschliffenen Detailarbeit gesellt sich bei ihnen eine stets unmittelbar wirkende Klarheit und Natürlichkeit des Ausdrucks, welche den charakteristisch transparenten Calmus-Sound ausmacht.

Sein großes lyrisches Format bewies das Ensemble schon im ersten Konzertteil mit zwei eingängigen „Modern Madrigals“ des Finnen Jaakko Mäntyjärvi (*1963), drei eleganten französischen Miniaturen aus Poulencs „Sept Chansons“ (1936) und drei wunderbar süffigen Kostproben aus den 2012 eigens für Calmus entstandenen „Sacred Love Songs“ des US-Amerikaners Paul Moravec (*1957). Dass die Leipziger immer wieder derart wertvolle Auftragswerke initiieren, kann ihnen gar nicht hoch genug angerechnet werden. Perfekt verfeinerten Latin-Zauber lieferte das Quintett in der pikant fugierten Liedparaphrase „El Santigua’o“ des Venezuelaners Federico Ruiz (*1948) und dem brasilianischen Schmankerl „Sabiá, Herz einer Gitarre“ von Aylton Escobar (*1943). Dazu gab es als besondere Juwelen fünf von Veljo Tormis (1930-2017) eingerichtete estnische Volkslieder, deren archaischer Charme sich dank liebevoll ausgekosteter Originalsprache sehr authentisch mitteilte.

Folklore der expressivsten Sorte folgte dann noch nach der Pause in Gestalt der beiden ebenso facettenreich arrangierten wie interpretierten Gesänge „S‘ brent“ und „Dos lidl fun goldenem land“ des 1942 im Krakauer Ghetto ermordeten jüdischen Liedpoeten Mordechaj Gebirtig. Für Calmus-Gründer Ludwig Böhme ist dieses singuläre Repertoire nicht zuletzt in seiner Eigenschaft als Leiter des Leipziger Synagogalchores eine echte Herzenssache.

Gleiches gilt aber auch für Popklassiker wie „Here it is“ und „Everybody knows“ von Leonard Cohen oder „Practical Arrangement“ und „Moon Over Bourbon Street“ von Sting (Gordon Matthew Sumner), die das Ensemble mit unwiderstehlicher Delikatesse zu polyphonen Paradestücken veredelte. Böhmes programmkrönende Arrangements der beiden Kreisler-Humoresken „Der Leisten“ und „Ich hab ka Lust“ erinnerten wohl nicht zufällig an die Comedian Harmonists: Mit Titeln dieser legendären Gruppe hatte das damals nur aus Ex-Thomanern bestehende Quintett vor zwei Jahrzehnten seine konzertante Premiere gefeiert. Begeisterter Beifall im sehr gut besuchten Parktheater, „Tico-Tico no fubá“ von Zequinha de Abreu (1880-1935) und „Der Mond ist aufgegangen“ von Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800) als exquisite Zugaben.

