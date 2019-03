Feldweg bei Fehlheim gesperrt

Fehlheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße saniert im Bereich der verlängerten Langwadener Straße in Fehlheim einen Feldweg außerhalb der Bebauung. Das Wegestück ist 230 Meter lang und beginnt 125 Meter nördlich des Friedhofs.

Arbeitsbeginn am Montag

Die Arbeiten werden von Montag (1.) bis 12. April durchgeführt. Für diesen Zeitraum muss der Wirtschaftsweg voll gesperrt werden. Für den Radverkehr stehen zwei Umfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung. Variante 1: Über den Feldweg nördlich des Friedhofs in Richtung K 67 nach Rodau. Am Ortseingang Rodau dann über den dortigen Wirtschaftsweg in Richtung Langwaden.

Variante 2: Von Fehlheim aus über die Mühlgrabenstraße nach Schwanheim in die Rohrheimer Straße. Von dort über den Feldweg am Ortsausgang Schwanheim wieder in Richtung Langwaden

Für die während dieser Zeit entstehenden Beeinträchtigungen bittet der KMB im Voraus um Verständnis. Bei Rückfragen oder Anregungen steht Dirk Fischer, Telefon 06251/109662, zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019