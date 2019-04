Felix Ambach kommt mit Band ins PiPaPo-Theater

Bensheim.Mit seiner Band „Wels“ vereint der Bensheimer Jungschlagzeuger Felix Ambach, der inzwischen an der Musikhochschule in Köln Jazzschlagzeug studiert, fünf Musiker aus Köln, Amsterdam und Berlin. Allesamt Jazzstudenten an Musikhochschulen in Köln, Berlin und Amsterdam. Und zudem allesamt Mitglieder des Bundesjazzorchesters. Schon als Schüler der Musikschule Bensheim bei Holger Nesweda konnte Felix Ambach zahlreiche Preise gewinnen. Frisch zurück vom Auslandssemester in London bringt Ambach zum zweiten Mal seine Band in seine Heimatstadt Bensheim, und zwar ins PiPaPo-Kellertheater am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Band spielt ungezwungen. Modern Jazz, voller Energie und Spielfreude. Die Eigenkompositionen schwanken zwischen schwebenden Flächen und energetisch swingenden Improvisationen. Sie bieten Raum für die unterschiedlichen musikalischen Persönlichkeiten und für die Geschichten, die sie erzählen. Mit dabei sind Julius Gawlik (Saxofon), Ferdinand Schwarz (Trompete), Johannes Mann (Gitarre), Daniel Nagel (Bass) und Felix Ambach (Schlagzeug). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019