Felix Ambach mit neuer Band im PiPaPo

Bensheim.Mit dem Tobias-Haug-Quartett bringt der Bensheimer Schlagzeuger Felix Ambach erneut eine hochkarätige Formation in seine Heimatstadt. Die Band um den Schweizer Saxophonisten Tobias Haug spielt seit 2018 zusammen und ist regelmäßig in der Schweiz und in Deutschland zu hören.

Die jungen Musiker Tobias Haug (Saxofon), Felix Ambach (Schlagzeug), Luca Müller (Kontrabass) und Felix Langemann (Klavier) haben sich schon als Jugendliche für Jazz interessiert. Sie studieren heute Jazz an den Musikhochschulen in Köln und Essen. Anfang 2018 wurden sie alle ins Bundesjugendjazzorchester (Bujazzo) aufgenommen, welches eine hervorragende Talentschmiede für zukünftige Jazz-Musiker ist. Das Repertoire des Quartetts ist beeinflusst durch große Künstler wie Dexter Gordon, Cedar Walton oder Art Blakey, die in den 60er Jahren mit ihrer Musik neue Impulse setzten. Das Quartett spielt vorwiegend Eigenkompositionen, aber selbstverständlich fehlen in ihrem Repertoire auch Jazzstandards nicht.

Zu hören sind die jungen Musiker am Dienstag (17.) um 20 Uhr im PiPaPo in Bensheim.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. red/Bild: Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020