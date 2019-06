Feriengottesdienste in Zell und Gronau

Gronau/Zell.Die evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt zu drei sommerlichen Gottesdiensten in den Ferien ein zum Thema: „Altmodische Tugenden heute“. Es geht dabei um drei Tugenden, die heute in manchen Zusammenhängen nicht mehr so wichtig genommen werden.

Die Predigten gehen der Frage nach, ob und inwiefern diese Tugenden heute noch zu einem gelingenden Leben beitragen, und was die Bibel dazu sagt. Im Einzelnen geht es um Geduld (Sonntag, 30. Juni, 10.15 Uhr in Zell, evangelisches Gemeindehaus, Auf der Mauer 5), Aufrichtigkeit (Sonntag, 7. Juli, 10.15 Uhr in Gronau) und Freundlichkeit (Sonntag, 14. Juli, 9.30 Uhr in Zell). Im Anschluss an die Gottesdienste wird bei einem Erfrischungsgetränk zum Austausch eingeladen. red

