Ferienprogramm in der Stadtbücherei

Bensheim.Zwar befinden sich die Vorlesereihen in der Stadtbibliothek aktuell in der Sommerpause, dafür lädt das Team zu zwei Veranstaltungen in der Ferienzeit ein: Los geht es in der zweiten Ferienwoche am Donnerstag, 11. Juli, um 15 Uhr mit einer Vorlesestunde für Kinder ab drei Jahren.

Anlässlich des 50. Geburtstages der „Raupe Nimmersatt“ wird die bekannte Geschichte als Kamishibai gezeigt, anschließend wird gemeinsam mit den Kindern eine Riesenraupe gebastelt.

Bücher bewerten

Am Freitag, 12. Juli, findet um 11 Uhr für Kinder ab sechs Jahren ein Buch-Casting statt – hier können verschiedene Bücher und andere Medien nach Herzenslust bewertet werden. Danach ist ebenfalls eine Bastelaktion geplant.

Die beiden Veranstaltungen finden ein weiteres Mal in der fünften Ferienwoche statt: Am Montag, 29. Juli, um 15 Uhr das Kamishibai „Die kleine Raupe Nimmersatt“ und am Dienstag, 30. Juli, um 11 Uhr das Buch-Casting. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei.

Um Anmeldung wird gebeten per Mail bibliothek@bensheim.de oder uter Telefon: 06251/1707-0, -10 oder -14. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.07.2019