Ferienspaß für Schlossbergschüler – nicht nur im Fürstenlager

Auerbach.Wer hat als Schüler sich nicht gedacht: Das Schönste an der Schule sind doch die Ferien! Doch leider haben die berufstätigen Eltern nur selten genauso viel Urlaub, wie es Ferientage gibt. Wie schön, dass es da die Ferienbetreuung gibt. Bei der Schlossbergschule in Auerbach wird in der ersten Woche der Herbstferien den Schülern ein buntes Programm geboten. Am Montag gab es eine Herbstwanderung ins Auerbacher Fürstenlager. Die Kinder sammelten Naturmaterialien und durften natürlich sich auch richtig im Park austoben. Der Dienstag war Kinotag. Im Bensheimer Kino hatten die Jungen und Mädchen viel Spaß beim zweiten Teil des Animationsfilmes „Die Unglaublichen“. Weitere Programmpunkte in dieser Woche sind ein Tag im Weiherhausstadion und Drachensteigen am Wambolder Sand. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.10.2018