Ferienspiele 2020: Unterwegs in der Metropolregion

Bensheim.Die Ferienspiele der Stadt Bensheim in den Sommerferien 2020 stehen unter dem Motto „Die Metropolregion Rhein-Neckar – hier und unterwegs“. Das Programm mit sportlichen, kreativen, abenteuerlichen, kulturellen und witzigen Aktivitäten wird erstmals gesplittet: Während einige Kinder bei Kursen oder Workshops in der Weststadthalle mitmachen, sind andere in der Region unterwegs.

Anmeldung ab 4. März online

Zur Teilnahme an den Ferienspielen sind Kinder von sechs bis 14 Jahren eingeladen. Die Anmeldung ist zwischen dem 4. und 20. März online möglich – Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Alternativ können die Teilnehmer auch am 17. März von 8 bis 20 Uhr in der Jugendförderung (Rodensteinstraße 19) sowie vom 18. bis 20. März zwischen 14 und 20 Uhr im Jugendzentrum angemeldet werden.

Für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, deren Eltern berufstätig sind, besteht das zusätzliche Angebot der Frühbetreuung ab 8 Uhr. Sie muss separat gebucht werden und kostet pro Woche 20 Euro.

Das Organisationsteam der Sommerferienspiele sucht für die Betreuung der Kinder – insbesondere für die Frühbetreuung und für das Organisationsteam – ab sofort noch zahlreiche Helferinnen und Helfer: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und nach Möglichkeit Erfahrung, besonders aber Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben. Darüber hinaus werden für das Programm in der Weststadthalle auch Mitarbeiter gebraucht, die qualifiziert Workshops, Schnupperkurse oder Spielprojekte anbieten beziehungsweise leiten können. Eine solche Unterstützung ist auch tage- oder stundenweise möglich.

Seminare zur Vorbereitung

Interessierte sollen zur Vorbereitung einen Fragebogen ausfüllen, der bei der Jugendförderung angefordert werden kann. Hinzu kommen dann ein Vortreffen zum Kennenlernen sowie ein Wochenend-Seminar zu Programmgestaltung.

Die nach Altersgruppen der zu betreuenden Kinder aufgeteilten Seminare finden an folgenden Wochenenden statt: 17. bis 19. April (sechs bis sieben Jahre), 24. bis 26. April (acht bis neun Jahre), 8. bis 10. Mai (zehn bis elf Jahre) und 15. bis 17. Mai (zwölf bis 14 Jahre).

Die Betreuungsarbeit während der Ferienspiele, die Mitarbeit zum Beispiel im Organisationsteam sowie für die Frühbetreuung (etwa drei Stunden täglich) werden mit einem Stundenlohn in Höhe von 9,35 Euro vergütet.

Interessierte können sich ab sofort bei der Jugendförderung der Stadt Bensheim unter der Rufnummer 06251/1057240 melden (montags bis freitags ab 13 Uhr).

Die Anmeldung für die Teilnahme an den Ferienspielen läuft online ab dem 4. März und in der Jugendförderung ab dem 17. März. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020