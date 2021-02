Ferienspiele, Zebrastreifen, Seniorentreff

Der Ortsbeirat Zell – hier die Symbolfigur des Bachschissers im Schnee – tagte zum letzten Mal vor der Wahl. © Neu

Zell.Die 20. und letzte Sitzung des Ortsbeirates Zell in der am 31. März zu Ende gehenden fünfjährigen Amtsperiode leitete der stellvertretende Ortsvorsteher Jens Gehron, da Ortsvorsteher Hans-Peter Ott entschuldigt war. Das Zeller Gremium tagte auch als letztes im Reigen der Ortsbeiräte, die aufgrund der Besetzung des Ortsgerichts Bensheim I in der letzten Sitzungsrunde nochmals tätig werden

...