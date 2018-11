Fesselnder Frontbericht aus dem Knast

Bensheim. Serienmörder und Kinderschänder, Berufsverbrecher und Psychopathen: Irgendwann sitzen die meisten vor seinem Schreibtisch. Joe Bausch ist Arzt im Hochsicherheitsgefängnis Werl. Ein Sammelbecken für die harten Fälle. Ende des Monats geht der 65-jährige Charakterkopf in Rente. Vorher war er noch einmal in Bensheim.

Es war nach 2017 bereits das zweite Gastspiel des Mediziners und Schauspielers, das vom örtlichen Kiwanis-Club organisiert wurde. Über 300 Gäste hörten im Parktheater einen unterhaltsamen Frontbericht aus dem Leben hinter Gittern. Und auch von dem, was sich auf der anderen Seite abspielt. Einige beispielhafte Fälle hat Bausch in seinem neuen Buch „Gangster Blues“ gebündelt.

Harte Geschichten, die ihm erzählt wurden, schildert er leicht verfremdet, damit niemand zu identifizieren ist. Storys, die den Blick für Gefängnis-Themen wie Alterskriminalität, Drogenabhängigkeit oder psychische Erkrankungen öffnen. Denn draußen, weiß Bausch, kursieren hauptsächlich wacklige Gerüchte über den Alltag im Bau.

Beruflich kümmert sich der gebürtige Mittelhesse seit Mitte der 1980er Jahre um die schweren Jungs in Werl. Mit rund 1000 Haftplätzen und Insassen aus mehr als 50 Nationen eine der größten ihrer Art in Deutschland. Vor sechs Jahren erschien sein Erstlingswerk „Knast“. Ein Sachbuch über den Strafvollzug. Und ein Verkaufserfolg. Mit dem Neuling wollte er nachlegen, ohne sich selbst zu kopieren, sagt er in Bensheim. Deshalb wurde daraus ein Geschichtenbuch. Gelesen wurde in Bensheim wenig. Denn richtig spannend wird es ohnehin, wenn Bausch dramaturgisch umherspringend aus dem Nähkästchen plaudert. (tr)

