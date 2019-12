Fest auf dem Hemsberg

Bensheim.Der Hemsbergturmverein und die Wirtsleute vom Hemsbergturm laden ein zur Wintersonnenwende für Samstag (21.) ab 13 Uhr auf dem Hemsberg bei Glühwein, heißen Apfelwein, Kinderpunsch, Wildschweinbratwurst und vieles mehr.

Lagerfeuer, Feuerschalen und die Turmbeleuchtung verzaubern den Hemsberg. Das Fest findet bei jeder Witterung statt, feste Schuhwerk und warme Bekleidung sind von Vorteil.

Der Tag der Wintersonnenwende wird auf der Erde nicht nur als kürzesten Tag wahrgenommen, sondern zeigt sich auch dadurch, dass das Sonnenlicht nur spärlich zu sehen ist. Die geringe Tagelänge ist jedoch für Menschen kaum wahrnehmbar, da die Sonne am 21. Dezember weder am spätesten Zeitpunkt aufgeht noch am frühsten untergeht.

Bereits in der Steinzeit feierten die Menschen die Wintersonnenwende als die Wiederkehr der lebensspenden Sonne. Noch heute sind die sogenannten Raunächte in vielen Regionen Mitteleuropas von großer Bedeutung. red

