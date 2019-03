Bensheim.Jährlich am 19. März wird das Fest des heiligen Josef gefeiert. Aus diesem Anlass lädt die Kolpingsfamilie Bensheim ihre Mitglieder an diesem Tag zum Gottesdienst ein. In diesem Jahr wird der Präses der Kolpingsfamilie Heinz Förg den Gottesdienst am Dienstag, 19. März, um 18 Uhr in der Hospitalkirche zu Ehren des heiligen Josef feiern.

Die Kolpingsfamilie pflegt dabei eine Tradition, geht doch das „Josef-Schutz-Fest“ unmittelbar auf Adolph Kolping zurück, der den Heiligen sehr verehrt hat. Eine Figur des heiligen Josef steht auch auf einem Außensims des Bensheimer Kolpinghauses. Von Beruf Zimmermann, wird der Heilige als Patron der Bauhandwerker und Zimmerleute und zugleich als Schutzpatron der Katholischen Kirche verehrt.

Nach dem Gottesdienst sind Mitglieder und Gottesdienstbesucher – zum gemütlichen Ausklang im Kolpinghaus willkommen. red

