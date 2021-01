Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Die Corona-Pandemie hat auch 2021 Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Das kommt trotz des Impfstarts nicht überraschend. So ist der Hessentag in Fulda bereits abgesagt, der Maimarkt in Mannheim soll in abgespeckter Version erst Ende Juni seine Türen öffnen. Und in Bensheim haben Stadt und Deutsche Akademie der Darstellenden Künste - wie berichtet

...