Feste Größe im Schönberger Vereinsleben

Schönberg/Reichenbach.Manfred Schaarschmidt wird heute 70 Jahre alt und hätte diesen Geburtstag gerne mit vielen Freunden und Vereinskollegen gefeiert. In normalen Zeiten ohne die Corona-Pandemie wären sicherlich viele Besucher aus dem benachbarten Schönberg nach Reichenbach gefahren, wo die Familie Schaarschmidt wohnt.

Manfred Schaarschmidt stammt aus Schönberg und ist seit seiner Kindheit im Ort fest verwurzelt. Seit vier Jahrzehnten engagiert sich der Reichenbacher im Schönberger Vereinsleben, oft an vorderster Stelle.

Kindheit in Schönberg verbracht

Das war nicht immer so. Seine Kindheit verbrachte er auf einem Bauernhof im Ort und die Eltern sahen es nicht gerne, wenn er auch nur zum Fußball wollte. Arbeit gab es schließlich auf dem Hof genug und die war nicht immer leicht.

Nach seiner achtjährigen Schulzeit in der Schönberger Schule lernte er den Beruf des Werkzeugmachers. Damit endete seine berufliche Laufbahn allerdings nicht. Nach einer Fachschulreife und weiteren Ausbildung an der staatlichen Ingenieurschule studierte er Kunststofftechnik. Sein Interesse in den Vereinen im Heimatort begann 1975, als der Verschönerungsverein einen Vortrag von Wilhelm Euler über das Fürstenhaus Erbach Schönberg anbot. „Das interessierte mich und ich wollte den Vortrag hören. Die regionale und lokale Geschichte interessierte mich schon lange.“

Kurz darauf wurde Manfred Schaarschmidt Mitglied im Verein und nur drei Jahre später war er im Vorstand. Seit 1981 ist er der Vereinsvorsitzende. Für die Geschichte von Schönberg interessierte er sich schon länger und eines ist für ihn gewiss: „Die Gegenwart ist morgen Historie.“ Damit ergibt sich ein großes Feld, dem sich Manfred Schaarschmidt im Arbeitskreis Stadtteildokumentation widmet. Aus der Vergangenheit werden Informationen, Urkunden und Bilder gesammelt. Aber auch Zeitungsartikel der Gegenwart.

Von 1987 bis 2020 war Manfred Schaarschmidt der Sprecher des Arbeitskreises. Weil dieser Arbeitskreis keinen Raum für seine Unterlagen hatte, wurde die Sammlung in seinem Haus in Reichenbach, teils auch im Kinderzimmer, aufbewahrt. Schließlich konnte ein Raum in der Kirchengemeinde gefunden werden.

Mitglied im Kirchenvorstand

Jetzt wartete die nächste Aufgabe für Manfred Schaarschmidt nicht mehr lange: Er wurde Mitglied im Kirchenvorstand und begleitet dieses Amt seit zwölf Jahren.

In Schönberg gibt es eine Interessengemeinschaft „Schönberger Vereine“. Turnusgemäß wechselten die Vorsitzenden der Interessengemeinschaft und das endete kurz vor dem Jubiläum „700 Jahre Schönberg“. Ein großes Fest galt es 2003 zu organisieren: An vorderster Stelle waren die Organisatoren Ortsvorsteher Walter Schebek und Manfred Schaarschmidt. Viele Menschen erinnern sich noch gerne an das große Fest im Schlosspark.

Gerne erinnert sich Manfred Schaarschmidt an die Herausgabe des Schönberger Familienbuches, das Marius Beichtmann geschrieben hatte. Für die Organisation und den Verkauf des Buches war Manfred Schaarschmidt zuständig. Auch das Auffinden des lange gesuchten Dreimärkers, ein Grenzstein, der Zeichen von Erbach, Kurmainz und Hessen aufzeigte, gehören zu seinen schönen Erlebnissen.

Bei allem Einsatz für die Schönberger Vereine blieb dem Reichenbacher Zeit für seine Familie und für weitere Hobbys. Für den Odenwaldklub wirkte er als Bestandserfasser für die Qualitätswanderwege. Nach einem festen Punkteplan werden die Wege, wie etwa der Nibelungensteig, bewertet. Mit seiner Frau Christel wandert er gerne durch die Landschaft. Dreimal wurden auch schon die Alpen überquert.

Auch größere Fahrradtouren hat das Ehepaar schon unternommen. Mit dabei ist immer ein Fotoapparat. Fotobücher und Lichtbildvorträge zeugen davon. Auch diese wurde wieder in den Vereinen, in denen sich Manfred Schaarschmidt engagiert, gezeigt. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.02.2021