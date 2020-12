Bensheim.Zum Ausklang der Weihnachtstage wird in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim am Sonntag, 27. Dezember, um 17 Uhr und um 19 Uhr festliche Weihnachtsmusik gespielt und mit geistlichem Wort vertieft.

Musiker des Karlsruher Barockorchesters begleiten Heike Heilmann (Sopran) und Julia Diefenbach (Alt) bei Arien aus Georg Friedrich Händels „Messias“ und Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“. Pfarrer Thomas Catta wird einleitende und vertiefende Worte zu den Texten der Arien beisteuern.

Aus dem Weihnachtsteil des „Messias“ stehen die Hirtenmusik und das Duett „He shall feed his flock“ auf dem Programm, aus Bachs Weihnachtsoratorium „Schließe, mein Herze“ und die Echoarie „Flößt mein Heiland“.

Festlichen Glanz wird Michaels Maischs Barocktrompete bei Gottfried Fingers Trompetenkonzert in den Kirchenraum tragen, außerdem bei Johann Sebastian Bachs Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ für virtuoses Sopransolo, Trompete und Streichorchester.

Regionalkantor Gregor Knop leitet die weihnachtliche Musikandacht musikalisch, aus dem Jungen Vokalensemble wirkt das Quartett mit, das auch in den Bensheimer Fernsehgottesdiensten zu sehen und zu hören war: Carola Simrock (Sopran), Elena Armada Hamm (Alt), Johannes Opfermann (Tenor) und Matthias Opfermann (Bass).

Anmeldung unbedingt erforderlich

Eine Anmeldung zu der weihnachtlichen Veranstaltung ist unbedingt notwendig und möglich über die Homepage www.st-georg-bensheim.de, über Facebook oder über die Mailadresse kirchenmusik@st-georg-bensheim.de. Die Anmeldung mit persönlichen Kontaktdaten wird erbeten bis zum 18. Dezember.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine großzügige Spende zur Unterstützung der Musiker gebeten, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde Sankt Georg abschließend. red

