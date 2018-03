Anzeige

Bensheim.Ein 19 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme in der Nacht zum Sonntag wegen des Verdachts des Widerstands strafrechtlich verantworten. Die Beamten der Polizeistation Bensheim wurden gegen 0.20 Uhr alarmiert, nachdem es in einer Bar in der Rodensteinstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Mehrere Polizisten vor Ort

Da der Bensheimer die Lokalität anschließend nicht verlassen wollte, verständigten Zeugen die Ordnungshüter. Der stark alkoholisierte 19-Jährige weigerte sich jedoch auch nach Eintreffen der Polizisten, die Bar zu verlassen. Auch bei allen weiteren Maßnahmen leistete er erhebliche Gegenwehr, so die Polizei.

Mit Unterstützung weiterer Streifen wurde er schließlich zur Wache gebracht. Dort musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. pol