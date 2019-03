Festplatz und Stadion als Festmeilen

Bensheim/Heppenheim.Als vor knapp eineinhalb Jahren die Idee aufkam, Bensheim und Heppenheim könnten mit Unterstützung des Kreises das Hessische Landesturnfest ausrichten, waren die Dimensionen längst nicht klar. „Das ist der Wahnsinn, was da aufgeboten wird“, meinte Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Landratsamt.

Der Rathauschef sprach mit Blick auf das Abendprogramm von einer „wunderbaren Mischung, die verschiedene Gruppen anspricht“. Wie berichtet, werden unter anderem DJ Felix Jaehn, Sängerin Christina Stürmer, Bülent Ceylan und Culcha Candela vom 19. bis 23. Juni in den beiden Städten auftreten. Tickets zu den Konzerten gibt es über die Homepage des Turnverbands – und das nicht nur für Mitglieder und Teilnehmer. „Jeder ist willkommen und kann sich Karten kaufen“, erklärte Malin Hoster, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Hessischen Turnverband.

Freier Eintritt für Wettkämpfe

Wer tagsüber die Wettkämpfe – unter anderem im Gerätturnen, Rope Skipping, Rhythmischer Sportgymnastik und Trampolin – verfolgen möchte, muss keinen Eintritt zahlen. Ein Besuch lohnt sich, denn obwohl das Miteinander als Überschrift über der Veranstaltung steht, geht es in einigen Disziplinen um die Hessen-Meisterschaft. Großer Beliebtheit erfreut sich außerdem der Wahlwettkampf für Vereine. Dabei sind vier Übungen aus verschiedenen Bereichen zu absolvieren, die Resultate fließen in die Teamwertung ein.

Darüber hinaus wird es für die erwarteten 5000 Sportler viele Mitmachangebote geben, an denen man gegen eine kleine Gebühr auch mitwirken kann, wenn man nicht als Teilnehmer gemeldet ist. „Wir sehen die Bevölkerung in der Region als Teil des Turnfestes“, bemerkte Vize-Präsidentin Elena Möller. Diese Öffnung in Kombination mit dem deutlich aufgewerteten Abendprogramm sollen das neue Format des Landesturnfestes ausmachen, das in diesem Jahr seine 16. Auflage feiert.

Um ein solches Großereignis stemmen zu können, bedarf es vieler Ehrenamtlicher, die sich einbringen. „Ohne sie wäre das nicht zu schaffen“, betonte Bensheims Bürgermeister Rolf Richter. Er verwies beispielhaft auf das Engagement der TSV Auerbach, die im Weiherhausstadion extra ein Beachvolleyballfeld angelegt hat.

Neben der TSV sind bei der Betreuung der Gäste in den Schulunterkünften aus dem Kreis die SSG Bensheim, der SC Rodau sowie die Turnvereine aus Sonderbach und Heppenheim eingespannt.

Richter würdigte ihren Einsatz und zeigte sich zuversichtlich, dass „wir es schaffen, alle in Bewegung zu bringen“. Bensheim sei gewappnet und werde sich als offene Stadt präsentieren. Wie vor Ort die Details rund um den Festplatz am Berliner Ring aussehen, wird in den nächsten Wochen geklärt. Die Anwohner sollen bei Informationsveranstaltungen über mögliche Sperrungen in Kenntnis gesetzt werden.

Fest steht, dass die Teilnehmer freien Zugang zum Badesee erhalten und dort auch Yoga-Angebote möglich sein werden. Das teilte GGEW-Kommunikationschefin Susanne Schäfer mit. Der Energieversorger zählt wie die Sparkassen Starkenburg und Bensheim zu den Sponsoren.

In Heppenheim hat man nicht nur das Starkenburg-Stadion als Dreh- und Angelpunkt in Bahnhofsnähe auserkoren. Auch dem Europaplatz soll als zentrale Stellfläche mit Shuttleservice eine größere Bedeutung zukommen. Zudem wird freitags (21. Juni) ein Festgottesdienst in der Kirche Sankt Peter gefeiert. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Event außerhalb des Sport wird“, kommentierte Rainer Burelbach.

Das alles hat seinen Preis. Mit 1,3 Millionen Euro gibt der Hessische Turnverband das Budget an. Über Sponsoren, einen möglichen Zuschuss vom Land und Meldegelder wird refinanziert, die beiden Städte und der Landkreis zahlen für die Ausrichtung nichts. Man leiste aber die sogenannten Hand- und Spanndienste, das städtische Personal sei eingebunden, fasste Bürgermeister Richter für die beiden Städte zusammen. Der Kreis stellt darüber hinaus die Schulen als Unterkünfte zur Verfügung und organisiert den ÖPNV.

Im Mittelpunkt stehen aber die interkommunale Zusammenarbeit und das gute Miteinander aller Beteiligten. Darauf wies auch Boris Held als Vorsitzender des Turngaus Bergstraße hin. Er erinnerte daran, dass an Fronleichnam das Bühnenprogramm tagsüber vom Turngau bestückt wird. Interessierte Vereine, nicht nur aus dem Turnbereich, können sich anmelden.

„Wir erwarten ein tolles Fest“, konstatierte Landrat Engelhardt und sprach von einem „Turn- und Feiervirus, der alle begeistern wird“. Seiner Einschätzung nach sei das Landesturnfest in der Region bereits allgegenwärtig. Dies mag auf die beteiligten Sportvereine durchaus zutreffen, in der Bevölkerung muss die Erkenntnis allerdings noch reifen, dass im Juni ein weiteres Großereignis auf die Bergstraße zurollt.

