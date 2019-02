Fette Ratte macht Medienkarriere

Bensheim. Das Bensheimer Wappen ziert bekanntlich der Heilige Sankt Georg, der mit einer Lanze einen grünen Drachen durchbohrt. Schon verwunderlich, dass nicht längst Tierschützer gegen das zur Schau gestellte Meucheln des schuppigen Feuerspuckers protestiert haben.

Wobei es vermutlich schon heimliche Überlegungen gibt, der größten Stadt an der Bergstraße ein neues Imagetierchen zu verpassen. Schließlich macht seit dem Wochenende eine kleine, leicht übergewichtige Wanderratte aus Auerbach international Karriere. Der Nager hatte sein Hüftgold unterschätzt und war im Gullydeckel steckengeblieben. Kann passieren. Wer nach der saisonal üblichen Weihnachtsvöllerei jemals probiert hat, durch den Spieltunnel seiner kleinen Tochter zu kriechen und kurz vorm rettenden Ufer zu allgemeinen Belustigung auf Grund gelaufen ist, dürfte sich in die - Verzeihung - fette Ratte hineinversetzen können.

Für den kleinen Dicken ging es jedenfalls wie berichtet weder vor noch zurück. Berufstierretter Michael Sehr rückte an, rief Kameraden der Feuerwehr Auerbach zu Hilfe, schraubte den Gefangenen aus der unfreiwilligen Rattenfalle - und das Tierchen verschwand unverletzt im Untergrund.

Die Story ist hinlänglich bekannt und wäre als lokale Posse längst zu den Akten gelegt - wenn das Thema nicht plötzlich Wellen geschlagen hatte. Überregionale Medien berichteten über den Einsatz, die BILD sprach gar von „Deutschlands beklopptestem Einsatz“. Damit aber nicht genug. Am Dienstag sprangen unter anderem die BBC und der London Evening Standard in ihren Online-Ausgaben auf den Ratten-Retter-Zug auf und erzählten die Geschichte der „fat rat“ from Germany.

Selten hat ein eigentlich ungern gesehener Gast aus Bensheim so rasant für Aufmerksamkeit gesorgt und Werbung für sein Heimatstädtchen gemacht. Wobei nicht einmal gesagt ist, ob der spitzzahnige Fellträger ein echter Bensemer ist. Stichwort Wanderratte. Möglicherweise hatte man es mit einem Einwanderer aus der Nachbarschaft zu tun. Und ob die hiesigen Stadtväter so stolz auf den kurzzeitig Prominenten sind, sei auch mal dahingestellt.

Letztlich viel Ratte um fast Nichts. Oder? Immerhin dürfte der Berufstierrettung der außergewöhnliche Sonntag ein Imageschub verpasst haben. „Die Medienanfragen sind extrem. Alle bekannten Sender und Verlage haben sich gemeldet - von ABC News, CBS, BBC, Independent, BuzzFeed, BILD, Pro 7, Sat 1, RTL, SWR, Polen, Kanada, Schweiz - die ganze Welt eigentlich“, erzählen die Tierretter. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe

