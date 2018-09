Feuer, Stichflammen und Explosionen

Bensheim. Im Schnitt 300 Mal werden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim-Mitte jedes Jahr zu Einsätzen gerufen. Sei es, weil irgendwo eine Mülltonne brennt, weil technische Hilfe nach einem Unfall benötigt wird, an der Erlache eine Person im Wasser gesucht wird, eine Grasfläche Feuer gefangen hat oder Rettungsdienste die Unterstützung der multifunktionalen Hilfsorganisation benötigten.

Einmal im Jahr funktioniert das aber auch andersherum. Wenn die Feuerwehr zu ihrem Tag der offenen Tür in den Stützpunkt an der Robert-Bosch-Straße einlädt, dann kommen die Bensheimer gerne und in großer Anzahl - auch wenn in der Innenstadt Jog & Rock wieder Läuferscharen in Bewegung bringt und auch die Wettervorhersagen nicht optimal waren.

Neben umfangreichen Informationen und Spielangeboten für die kleinen Gäste gab es einige spektakuläre Demonstrationen und Übungen. Beeindruckend für die Gäste war etwa der dargestellte Flüssigkeits- und Gasbrand in Verbindung mit der Rettung einer Person. Dabei ging es darum, durch zwei Atemschutzträger mit dem trichterförmigen Wasserstrahl aus dem Strahlrohr eine mächtige Gasflamme einzufangen, damit die Person in Form einer Puppe von weiteren Einsatzkräften aus der Gefahrenzone gerettet und dann auch der Hahn der Gasflasche wieder verschlossen werden konnte. Auch wegen der zum Teil heftigen Windböen war das nicht ohne Nervenkitzel.

Mehr zu diesem Thema morgen im BA

