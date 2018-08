Anzeige

Bensheim.Die Bensheimer Feuerwehr musste in der Nacht zu Freitag eine brennende Hecke an der Fehlheimer Straße löschen. Alarmiert wurden die Brandbekämpfer gegen 1.15 Uhr. „Das Feuer war ziemlich schnell unter Kontrolle, ein großer Schaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht“, erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn. Warum die Hecke, die auf öffentlichem Gelände in der Nähe des Elektronik-Fachmarktes steigt, Feuer fing, ist nach Angaben von Karn unklar.

Die Trockenheit habe sicherlich dazu beigetragen, dürfte aber nicht die Ursache sein. dr/Bild: Strieder