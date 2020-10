Feuerwehr rettet bewusstlose Person

Auerbach. Die Feuerwehr rettete am frühen Donnerstagmorgen eine bewusstlose Person aus einem Wohn- und Gaststättengebäude in der Bachgasse in Auerbach. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte aus Auerbach und Hochstädten um 4.35 Uhr.

Anwohner hatten die Leitstelle alarmiert, weil es im Inneren der Gaststätte zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute ins Gebäude ein, fanden dort den Bewusstlosen und brachten ihn ins Freie. Dort übernahmen Sanitäter die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zu einem Brand war es in dem Haus allerdings nicht gekommen, wie die Feuerwehr Auerbach auf ihrer Facebookseite bestätigte.

Der Rauch stammte aus einer Nebelmaschine. Die Feuerwehr lüftete die Räume und übergab die Einsatzstelle schließlich an die Polizei. Die Bewohner aus einer darüberliegenden Wohnung konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Weitere Informationen lagen am Donnerstagmorgen nicht vor. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020