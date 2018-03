Anzeige

Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Bensheim. Aufregung am Samstagvormittag in der Bensheimer Innenstadt: Aus einem Mehrfamilienhaus an der Fehlheimer Straße drang dichter Rauch nach draußen. Um 11.39 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit 27 Mann und sechs Fahrzeugen aus. Zunächst ging man von einem Wohnungsbrand aus.