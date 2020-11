Bensheim.Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr wurde die Bensheimer Feuerwehr zu einem Einsatz in der Straße Am Ziegelfalltor gerufen. Nach Holzarbeiten im Keller eines Hauses entstand ein kleiner Brand, der schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Nach Lüftung der Räume durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Einsatz in der Bensheimer Weststadt zügig beendet werden. red/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.11.2020