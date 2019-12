Feuerwehren zweimal gefordert

Gronau/Auerbach. Zweimal mussten die Feuerwehren in Bensheim und den Stadtteilen am Wochenende innerhalb von zehn Stunden ausrücken: In Gronau stand ein älterer Campingwagen in Flammen, in Auerbach löste ein brennender Adventskranz Alarm aus.

Zunächst waren die Helfer in Gronau auf dem Campingplatz gefordert. Gegen 21 Uhr gingen am Samstag mehrere Notrufe ein, die das Feuer meldeten. „Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Bensheim sowie Gronau und Zell konnten das Ausbrennen des Wohnwagens aber nicht mehr verhindern“, teilte die Polizei mit. Da dieser aber nur noch als Lager benutzt wurde, hielt sich dort niemand auf. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, auch nicht bei den Löscharbeiten, so die Polizei.

Am Wohnwagen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit dem Ergebnis ist laut Polizei erst in der kommenden Woche zu rechnen. Zeugen können sich bei der Kripo in Heppenheim unter Telefon 06252/7060 melden.

Am Sonntag meldete die Leitstelle Bergstraße gegen 6.50 Uhr einen Hausbrand mit Menschenrettung in Auerbach. Die Feuerwehren aus Auerbach, Hochstädten und Bensheim sowie Rettungsdienst und Polizei wurden verständigt. Die Auerbacher Kameraden gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz ins Gebäude und retteten drei Bewohner.

In der Küche trafen sich auf die Ursache des Feuers - ein brennender Adventskranz. Der wurde ins Freie gebracht und im Anschluss das Haus vom Rauch befreit. Die drei Personen blieben unverletzt, teilte die Auerbacher Wehr auf Facebook mit. Unterm Strich ein glimpflicher Ausgang. pol/dr

