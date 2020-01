Filmmelodien von Titanic bis Star Wars

Bensheim.Das Neujahrskonzert des Collegium Musicum Bergstraße steht unter dem Motto „Zauber des Films und der Operette“. Das Bensheimer Amateurorchester hat sich wiederum an ein spannendes Programm gewagt, das einige Raritäten zu bieten hat. Beginn ist am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr im Bensheimer Parktheater.

Zur Aufführung kommen berühmte Filmmelodien wie „The Godfather“ von Nino Rota aus dem Mafiafilm „Der Pate“ (1972). Es folgt das Hauptthema aus dem Film „Star Wars“ von John Williams (1977). Ennio Morricone darf in einem Arrangement von C. Schöpsdau nicht fehlen. Ennio Morricone hat Filmmusiken zu „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Mein Name ist Nobody“ und „Für ein paar Dollar mehr“ geschrieben. Sie alle kommen zur Aufführung.

R. Vaughan Williams ist der Komponist der Filmmusik zu „49th Parallel“, einem Kriegsfilm aus dem Jahre 1941. John Williams hat auch die Suite aus dem Film „Jurrassic Park“ komponiert. Christoph Schöpsdau hat ebenfalls die Musik von James Horner „My heart will go on“ aus dem Film „Titanic“ arrangiert.

Dazwischen wechselt das Orchester in die Romantik des 19. Jahrhunderts. Arien zum Beispiel aus der Operette „Die Fledermaus“ (von Johann Strauss, Carl Zeller („Vogelhändler“) oder Franz Lehar („Dein ist mein ganzes Herz“) und Offenbach („Die schöne Helena“) sowie weitere Stücke ergänzen das vielseitige Musikerlebnis.

Als Sopranistin konnte Margaret Rose Koenn gewonnen werden, Tenor singt Jarowslaw Kwasniewski, beide exzellente Solisten. Sie sind dem Publikum aus früheren Konzerten bekannt. Die Leitung hat der Dirigent des Orchesters Bart Berzonsky.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen in Bensheim bei der Bücherstube Deichmann, Musikbox im Kaufhaus Ganz, der Tourist-Information und der Bücherkiste Auerbach sowie in Heppenheim bei der Buchhandlung May. red

