Filmvorführung im Hochstädter Haus

Hochstädten.„Die Komödianten von Heppstätt“ lautet der Titel eines Films, der an der Bergstraße, in Heppenheim, Zwingenberg und Hochstädten gedreht wurde. Am Freitag, 30. Oktober, wird er um 20 Uhr im Hochstädter Haus gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Zuschauer müssen sich aufgrund der Corona-Verordnung über den Veranstaltungskalender des Hochstädter Hauses, www.hochstädter-haus.de oder www.eventbrite.de registrieren.

Zum Inhalt in Kurzform: Bernie Dorfzaun ist Regisseur und lebt in Heppstätt. Um wieder an vergangene Erfolge anzuknüpfen, braucht er eine neue Theaterproduktion, die das kleinstädtische Leben kulturell aufmischt. Die zündende Idee lautet: Ben Hur! Ob der Plan allerdings reibungslos abläuft und funktioniert, wird an dieser Stelle nicht verraten. gs

