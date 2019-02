Finanzielle Absicherung für das Hospiz

Bensheim.Nach zwölfjähriger Tätigkeit als Vermögens- und Immobilienverwalter ist Jörg Schmidt aus dem Stiftungsvorstand ausgeschieden. Er hat durch seine Arbeit maßgeblich dazu beitragen, das stationäre Hospiz für die Zukunft finanziell abzusichern. Er entwickelte zusammen mit dem Vorstandsteam Anlagerichtlinien, die garantieren, dass das Stiftungsvermögen nach ethisch einwandfreien Prinzipien angelegt wird, sowie Richtlinien zur Förderung der ambulanten Hospizgruppen im Kreis Bergstraße.

Er beendet seine Arbeit im Stiftungsvorstand, um mehr Zeit für sein Berufs- und Privatleben zu haben, bleibt der Stiftung aber als Ehrenvorstand erhalten und wird ihr auch in Zukunft beratend zur Seite stehen.

In einer außerordentlichen Sitzung, in der Neuwahlen stattfanden, bedankten sich Vorstand und Beirat bei Jörg Schmidt für seine kompetente und langjährige Arbeit im Stiftungsvorstand und wünschten ihm für seine berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute.

Nach dem Ausscheiden von Jörg Schmidt ist Wolfgang Mansfeld in den Vorstand als Finanz- und Vermögensverwalter berufen worden. Nach seiner langjährigen und erfolgreichen Berufslaufbahn im Bereich Bankwesen und Vermögensverwaltung ist der Ruheständler prädestiniert für diesen Vorstandsbereich.

Hinzu kommt, dass er mit hospizlichen Hintergründen bestens vertraut ist: Seit 2008 hat er eine Patenschaft bei der Hospiz-Stiftung-Bergstraße, unterstützt den Verein seit 2012 als Schatzmeister und ist mit der Trauerbegleiterin Barbara Mansfeld verheiratet, die 1994 mit zu den Gründungsmitgliedern des Hospiz-Vereins zählt.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Pfr. i.R. Rüdiger Bieber (seit 2009) und Renate Hannemann (seit 2016), die zusätzlich seit 2008 beim Hospiz-Verein Bergstraße als Sterbebegleiterin tätig ist. Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe der Stiftungsverfassung in eigener Verantwortung und vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.

Der Stiftungsbeirat berät, unterstützt und überwacht den Vorstand bei seiner Tätigkeit. Insgesamt sind 15 Beiräte in der Hospiz-Stiftung Bergstraße ehrenamtlich tätig. Ihm gehören außer den Vertretern der Bergsträßer Hospizgruppen Persönlichkeiten aus Kirche, Politik, Gesundheitswesen und Wirtschaft an.

Neu im Beirat ist Gundi von Gatterburg. Sie war stellvertretende Pflegedienstleiterin im Kreiskrankenhaus Bergstraße und wurde einstimmig in den Stiftungsbeirat als Vertreterin des Bereichs Pflege gewählt.

Hauptamtliche Teilzeitkräfte

Seit der Gründung der Hospiz-Stiftung Bergstraße vor 17 Jahren ist sie ehrenamtlich verwaltet worden. In den letzten zwei Jahren ist sie jedoch, insbesondere im Bereich Immobilien, so stark gewachsen, dass die Einstellung von zwei hauptamtlichen Teilzeitkräften notwendig geworden ist: Carla Jecker (zuständig für die Bereiche Immobilen und Rechnungswesen) und Stefanie Vontra (Vorstandsassistentin, zuständig für allgemeine Verwaltungsaufgaben, Spenden- und Zustiftungsverwaltung).

Die Patenschaften für das Hospiz, die ebenfalls bei der Stiftung angesiedelt sind, werden von den Verwaltungsmitarbeiterinnen des Hospizes betreut. Jeca Blank, die seit der Stiftungsgründung für die Verwaltung zuständig gewesen ist, bereitet sich auf ihren Ruhestand vor und freut sich darauf, künftig ihren Schwerpunkt auf die Koordination der Ehrenamtlichen im Hospizgarten zu legen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt in der Gewinnung und Verwaltung von Zustiftungen und Immobilien. Im Gegensatz zu Spenden, die zeitnah ausgegeben werden müssen, werden Zustiftungen niemals angetastet, lediglich deren Erlöse dienen dazu, unheilbar kranken und sterbenden Menschen bis zuletzt ein Leben in Würde zu ermöglichen, sei es in der vertrauten häuslichen Umgebung oder, wenn dies nicht möglich ist, in einer sehr schönen und familiären Atmosphäre: im Hospiz Bergstraße.

Mittlerweile hat die Stiftung fünf Immobilien als Erbe und Schenkung erhalten, was in Niedrigzinszeiten von großem Vorteil ist: Die Mieten fließen zuverlässig in die Förderung der stationären Hospizarbeit.

Die Hospiz-Stiftung Bergstraße ist bereits 2013 von der Hessischen Landesregierung für das vorbildliche gesellschaftliche Engagement und ihre beispielhafte Stiftungsarbeit ausgezeichnet worden.

Bürger, die die Hospizarbeit nachhaltig fördern wollen, können dies vor allem mit Zustiftungen oder auch mit einem Erbe tun. Beteiligen kann sich jeder. Der Vorstand der Hospiz-Stiftung berät dazu. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019