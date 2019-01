Finanzielle Hilfe, wenn das Baby kommt

Bensheim.Ein Baby ist unterwegs – und was nun? Neben der Freude auf ein Leben mit Kind kommen bereits während der Schwangerschaft viele Fragen bei den werdenden Müttern oder Vätern auf.

Welche finanziellen Unterstützungen gibt es für mich und das Baby? Wo muss ich Anträge stellen und wann? Wie läuft das mit Mutterschutz, wie reiche ich Elternzeit beim Arbeitgeber ein und welche Optionen habe ich beim Elterngeld? Was bedeutet ElterngeldPlus?

Beratung für Schwangere

Antworten bietet hier die Beratungsstelle pro familia in Bensheim, die zuständig für den gesamten Kreis Bergstraße ist. Die Beratung ist für Schwangere und ihre Angehörigen kostenfrei. Veronika Rosenthal, Leiterin der Beratungsstelle, freut sich über die rege Nachfrage. „Häufigstes Thema ist das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten und es ist für werdende Eltern häufig unübersichtlich. Wir erklären die Unterschiede von Basis-Elterngeld und ElterngeldPlus und die Grundlage der Berechnung. Auftauchende Fragen können in einer Beratung bei uns geklärt werden.“

Pro familia Bensheim gibt werdenden Eltern die Möglichkeit, sich über Angebote und finanzielle Unterstützungen zu informieren – vor und nach der Geburt eines Kindes. Mit Anregungen, Informationen und Verweisen auf andere Institutionen, gibt Sabine Vormweg, Schwangerenberaterin, Unterstützung. Ratsuchende melden sich unter anderem, berichtet Karolin Rumpf, weil sie einen Antrag auf finanzielle Unterstützung für eine Baby-Erstausstattung stellen wollen.

Dies ist für schwangere Frauen, die in Hessen wohnen in der Bensheimer Beratungsstelle möglich. Es muss dafür eine finanzielle Notlage vorliegen, da die Hilfe sich an Frauen und Familien mit geringem Einkommen richtet.

Für den Antrag an die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ müssen verschiedene Unterlagen zum Einkommen zur Beratung mitgebracht werden.

Nicht nur bei organisatorischen oder finanziellen Fragen stehen die Beraterinnen den Ratsuchenden zur Seite, sondern auch bei Ängsten und Sorgen während der Schwangerschaft und bei beunruhigenden Erfahrungen rund um die Geburt.

Im Jahr 2018 wurden rund 430 Beratungen zu Schwangerschaft bezüglich sozialer Hilfen in der Beratungsstelle in Bensheim durchgeführt. Über diese positive Bilanz freut sich das pro familia-Team und hofft auch in 2019 wieder vielen schwangeren Frauen und deren Partnern in Fragen zu Schwangerschaft und Geburt weiterhelfen zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019