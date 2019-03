Finanzieller Rettungsanker in der Not

Bensheim.„Schnelle und unkomplizierte Hilfe für Bedürftige direkt vor Ort“ lautet das Credo des Caritas-Vergabeausschusses der Pfarrei Sankt Georg. Für manche ist eine kaputte Waschmaschine der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Wer wenig Geld zur Verfügung hat, für den ist die Reparatur oder der Kauf eines gebrauchten Gerätes finanziell nicht zu stemmen. In solchen und ähnlichen Fällen kann der Vergabeausschuss die rettende Anlaufstelle sein.

Wo Probleme sind, wird geholfen

Hilfesuchende erhalten hier Unterstützung, wenn sie zum Beispiel einen kleinen Kredit zur Überbrückung einer finanziellen Notlage benötigen. In der Vergangenheit konnte mit dem Geld viel Gutes bewirkt werden, so zum Beispiel ein Zuschuss für Therapiekosten für ein von Geburt an schwer behindertes Kind. Ebenso konnte einem durch familiäre und gesundheitliche Probleme in Bedrängnis geratenen Mann mit einem zinslosen Darlehen geholfen werden.

Einer alleinerziehenden Frau vermittelte der Ausschuss eine kostenlose gebrauchte Küche; der durch eine Firma zum Selbstkostenpreis durchgeführte Einbau wurde mit Spenden bezahlt. Finanziert wurden in der Vergangenheit Lernmaterialien für Flüchtlings-Sprachkurse, ermöglicht wurde auch die Einrichtung eines Näh-Treffs zur Integrationsförderung.

Der Zuschuss zur Essensausgabe der Franziskaner für obdachlose Menschen wird jedes Jahr bewilligt. Menschen, die im Pfarrhaus um Geld für Nahrung bitten, erhalten ebenfalls Hilfe durch die Gelder der Caritas.

Fahrtkosten für Freizeiten für Kinder und Jugendliche, deren Familien sich solche Sonderausgaben nicht leisten können, gehören ebenso zum Unterstützungsangebot des Ausschusses. Die Mitglieder handeln immer nach dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“. Religionszugehörigkeit spielt bei der Entscheidung keine Rolle. Wo Not ist, wird geholfen. Geprüft wird lediglich, ob eine Notlage tatsächlich vorliegt. Der finanzielle Grundstock stammt aus den Caritassammlungen, die zweimal im Jahr durchgeführt werden.

Wer direkt spenden möchte: Konto: Sparkasse Bensheim, Sankt Georg: IBAN DE08 50950068 0001008507 – Verwendungszweck: Caritassammlung. ms

