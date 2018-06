Anzeige

Auerbach.Die Ausstellung der Kunstfreunde Bergstraße mit Werken von Karl Weysser im Damenbau im Fürstenlager geht am Sonntag (1.) mit einer Finissage zu Ende. Um 15 Uhr spricht der Kunsthistoriker Benno Lehmann. Die Ausstellung kann noch am Samstag (30.) von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag (1.) von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Landschaft im Blickpunkt

Karl Weysser besuchte seit 1855, nachdem er zunächst an der Karlsruher Polytechnischen Schule Ingenieurswissenschaft und anschließend in Berlin Mathematik studiert hatte, die Großherzogliche-Badische Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe unter der Anleitung von Ludwig Des Coudres (1820-1878) und ab 1860 unter dem Landschaftsmaler Johann W. Schirmer (1807-1863). Zur weiteren Ausbildung lebte er für mehrere Monate bis Juni 1861 in München. Nach Abschluss der Ausbildung zunächst bis 1872 wohnhaft in Karlsruhe, dann von 1873 bis 1875 in Düsseldorf. Hier traf er zahlreiche Malerkollegen, die er während seines Studiums an der Karlsruher Kunstakademie kennengelernt hatte.

Weyssers zeichnerisches Oeuvre umfasst 4000 Architekturzeichnungen und etwa 800 Gemälde sowie zahllose Ölstudien. Seine Zeichnungen, die topographisch genau, aber immer unter malerischer Sichtweise entstanden sind, bilden eine wichtige Dokumentation für die mehr als 650 Kleinstädte und Dörfer im südwestdeutschen Raum, im Elsass, Franken, Oberbayern und Tirol. red