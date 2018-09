Finissage zum Ausstellungsende

Auerbach.Die Kunstfreunde Bergstraße veranstalten aufgrund der großen Nachfrage der aktuellen Ausstellung „Urbane Momente“ eine Finissage am Sonntag (9.), dem letzten Tag der Ausstellung. Gezeigt werden im Damenbau des Auerbacher Fürstenlagers Fotografien von Volker Frenzel (Alsbach-Hähnlein).

Ab 15 Uhr sind Kunstinteressierte und Freunde der Fotografie, des Vereins und des Künstlers im Damenbau des Staatsparks Fürstenlager mit dem anwesenden Künstler eingeladen.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Frenzel mit der künstlerischen Fotografie. Bevorzugt arbeitet er an Langzeitprojekten. Die fünf Räume des Damenbaus sieht der Künstler als ideal zur Präsentation der komplexen Arbeit an. In jedem Raum wird ein jeweils anderer Schwerpunkt gesetzt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.09.2018