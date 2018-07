Anzeige

Schwanheim.Bei der Firma Karl Ahlheim Landmaschinen GmbH wurden nach langjähriger Betriebszugehörigkeit zwei Mitarbeiter verabschiedet. Der Firmeninhaber und Geschäftsführer Lothar Ahlheim bedankte sich bei den Mitarbeitern Helmut Götz für fast 42 Jahre und Hubert Unger für acht Jahre gute Zusammenarbeit. Helmut Götz war seit 1977 in der Werkstatt tätig. 1989 hatte er die Stelle des Werkstattmeisters übernommen und wechselte 2013 von der Werkstatt in den Ersatzteil-Service. Er war während der Erntezeit und auch an den Wochenenden im Einsatz, wenn dies notwendig war. Helmut Götz war in 42 Berufsjahren mit viel Herzblut und Engagement für das Unternehmen tätig. Hubert Unger war seit 2010 in der Werkstatt der Firma Ahlheim beschäftigt. Er war ein sorgfältiger, umsichtiger und immer einsatzfreudiger Mitarbeiter und eine Bereicherung für das Unternehmen.

Für den wohlverdienten Ruhestand wünschen Lothar und seine Frau Petra den beiden Mitarbeitern alles Gute. red/Bild: Funck